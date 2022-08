Confira os classificados para os cursos on-line exclusivos para mulheres do Qualificar ES

today18 de agosto de 2022 remove_red_eye8

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) publicou, nesta quinta-feira (18), o resultado com as classificadas para participarem dos cursos on-line do Programa Qualificar ES. Foram ofertadas 10 mil vagas exclusivas para mulheres. A lista está disponível no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br, no menu Qualificar ES > Resultados Qualificar ES ou diretamente no link https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/resultados-qualificar-es.

As vagas integram a 2ª oferta do ano do Qualificar ES Mulher On-line, cujas regras constam no Edital SECTIDES Nº 017/2022. O programa é operacionalizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Sectides.

A oferta contemplou 10 opções de cursos com carga horária de 120 horas. São eles: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Educação Especial Inclusiva, Inglês Básico, Panificação, Recepcionista, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho, Tecnologias Educacionais e Word e Excel.

As aulas terão início na próxima terça-feira (23). Portanto, o acesso das candidatas classificadas ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) só será liberado nesta data. O acesso ao curso pode ser realizado pelo site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (menu Qualificar ES > Acesso aos Cursos – AVA) ou diretamente no link http://ava.qualificar.es.gov.br/login/index.php.

Caso a selecionada já tenha realizado o curso do Programa Qualificar ES, continuará utilizando o mesmo usuário (login) e senha já utilizados anteriormente. Já para as alunas que vão acessar o AVA pela primeira vez, o login será o e-mail cadastrado no ato da inscrição e a senha padrão “Qualificar2022”, devendo ser alterada, obrigatoriamente, no primeiro acesso ao curso.

As aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. As alunas têm acesso às apostilas para download e recebem certificação após a conclusão dos cursos.

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.

Em caso de dúvidas ou identificando qualquer problema no acesso à sala virtual do curso, a aluna deverá entrar em contato, imediatamente, com o núcleo EaD pelo e-mail [email protected].

Confira a íntegra do EDITAL SECTIDES Nº 017 2022 – Qualificar ES – 2ª Oferta Mulher On-line:

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/EDITAL%20SECTIDES%20N%C2%BA%20017%202022%20-%202%C2%AA%20Oferta%202022%20do%20Programa%20Qualificar%20ES%20Mulher%20-%20On-line%20ASSINADO%20(1).pdf