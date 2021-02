Conheça o modelo que está conquistado as passarelas europeias

O modelo de 21 anos que teve a sua carreira internacional impulsionada desde que desfilou para a marca Dolce & Gabbana, e que também já participou de grandes campanhas de moda para a Versace, deseja continuar conquistando o mundo da moda em 2021 e até mesmo vir para o Brasil.



Omar conta que almeja “continuar com engajamentos em trabalhos importantes, e ao lado de pessoas que sempre admirou por seu estilo e história”.



Mas, seu maior desejo é viajar pelo mundo trabalhando em campanhas e desfiles, logo, não há nenhum país que não seja uma possibilidade para o rapaz, desde que tenha mercado de moda, “todos os países me atraem, meu sonho é viajar pelo mundo e estou aberto a experiências que me serão propostas de acordo com os meus objetivos. Um deles é não sentir saudades das capitais da moda”, aponta.



É lógico que não poderíamos deixar o Brasil de lado. O rapaz revelou sobre a sua relação estreita com o país, e – na sua opinião –, a brasileira mais icônica de todos os tempos, “um dos meus principais gestores é do Brasil, então ele já é uma grande conexão. Sem falar em todos os meus companheiros que moram no Brasil. Tudo isso me deu o desejo de uma perspectiva iminente no Brasil. Se não fosse pela pandemia atual, eu já teria realizado esse desejo” ressalta Didiba, que concluiu falando sobre um dos seus ícones “Gisele Bündchen definitivamente é um ícone da moda, seu talento é uma fonte de inspiração para todos”.