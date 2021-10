Conheça o pump lips, procedimento estético querido pelas famosas

Conquistar lábios volumosos com um efeito natural é o desejo de muitas pessoas. E é exatamente por isso que o pump lips tem ganhado tanto destaque entre as famosas no Brasil e no mundo.

Segundo Daniela Lopez, especialista em Estética e Cosmetologia, o pump lips consiste em um procedimento estético não invasivo, que tem como base a esfoliação e a hidratação dos lábios.

“A técnica de microagulhamento é utilizada no pump lips. Com isso, são aplicadas nos lábios substâncias que revitalizam os lábios, como o ácido hialurônico e outros. Essas aplicações contribuem para a hidratação dos lábios, o que causa um aumento no volume dos lábios”, explica Lopez.



De acordo com a especialista, o pump lips não é um procedimento estético permanente. Isso significa que, para continuar a ter lábios volumosos, a pessoa precisa refazer o processo uma vez por mês.



“Por se tratar de um procedimento não invasivo e não permanente, o pump lips é simples e pode ser realizado por profissionais de estética devidamente habilitados, conforme estabelece a Lei Federal 13.643/18”, aponta a especialista.



Assim como outros procedimentos estéticos, o pump lips apresenta algumas contraindicações. “A principal contraindicação do pump lips se refere às pessoas que apresentam alergias às substâncias que são aplicadas nos lábios”, pontua.



Por fim, a especialista em estética ressalta a importância de contratar um profissional.



“Mesmo que seja um procedimento simples, o pump lips pode trazer prejuízos às pessoas quando não realizado de forma correta. Por isso, é essencial que você sempre procure um esteticista técnico ou um esteticista cosmetólogo graduado, que é o profissional habilitado para cuidar da sua pele e de sua estética corporal e facial”, finaliza Lopez.



Daniela Lopez é graduada em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Intradérmicos e Subcutâneos. Atua na causa da regulamentação da atuação de profissionais estéticos e cosmetólogos e é presidente da SindEstética. Lopez é autora do livro História da Legislação da Estética e Cosmetologia no Brasil e pesquisadora no campo clínico.