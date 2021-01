Conheça os vencedores do prêmio de fotografia ‘As belezas que Anchieta viu’

19 de janeiro de 2021

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) divulgou, nesta terça-feira (19), o resultado do prêmio de fotografia “As belezas que Anchieta viu”. O concurso, realizado em parceria com as Secretarias do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), de Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), teve como objetivo resgatar as belezas naturais que São José de Anchieta encontrou no caminho pelo litoral capixaba de Vitória a Anchieta.

“O prêmio visou ainda a incentivar, divulgar e valorizar a produção ambiental, cultural e paisagística por meio da linguagem fotográfica”, explicou a gerente de Educação Ambiental do Iema, Anna Tristão. A gerente lembrou ainda que, em função da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a premiação, que estava prevista para o ano passado, teve que ser adiada e modificada.

“O resultado estava previsto para 2020, com um evento de premiação e uma exposição presencial das fotos. Infelizmente, diante da pandemia, houve um atraso na aquisição dos prêmios e precisamos repensar o modelo de exposição. Por isso, estamos divulgando agora os vencedores e entraremos em contato para que retirem os prêmios na sede do Iema. E em breve lançaremos um site com a exposição virtual das imagens”, ressaltou Anna Tristão.

O concurso

O prêmio de fotografia tomou como base a carta escrita por São José de Anchieta, tida como a primeira descrição detalhada da Mata Atlântica de que se tem conhecimento. A carta foi escrita no final do mês de maio, motivo pelo qual o dia 27 de maio é declarado como o Dia Nacional da Mata Atlântica, data em que se homenageia o relato e também o santo.

Os participantes poderiam se inscrever com fotos de paisagens, cultura, monumentos históricos, fauna e flora dos municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. Os vencedores receberão câmeras fotográficas (para os primeiros lugares de cada categoria), tablets (segundos lugares) e kits de livros (terceiros lugares).

Também apoiaram o evento o Santuário de José de Anchieta, a Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta, a Agência de Desenvolvimento Turístico da Região da Costa e da Imigração (Adeturci) e as prefeituras de Anchieta, Vitória, Vila Velha e Guarapari.

Confira os vencedores de cada categoria

Categoria Celular

1º lugar – Eduardo Fernandes dos Santos

2º lugar – Edilio Vicente da Silva Filho

3º lugar – José Edmilson Queiroz



Categoria Infanto-Juvenil

1º lugar – Carlos Henrique Marchiori Florentino

2º lugar – Sara Cardoso Nogueira da Silva

3º lugar – Matheus Coelho Destefani



Categoria Máquina Compacta

1º lugar – Brayan de Souza Marchezi

2º lugar – Helder Osvaldo

3º lugar – Thamara Pedrosa Figueiredo



Categoria Máquinas Profissionais

1º lugar – Marcelo Moryan

2º lugar – Matheus Lyrio Freire de Souza

3º lugar – Nereida Stadler

Foto: Eduardo Fernandes dos Santos