Conselho Tutelar: abertas inscrições para futuros conselheiros de Anchieta

today25 de maio de 2023 remove_red_eye61

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Anchieta (Comcan), abriu inscrições para o processo de escolha unificada do Conselho Tutelar de Anchieta.

As inscrições serão realizadas até 14 de junho, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 15h30, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Celso Cardoso Rangel, 75 – Bairro Justiça 2.

As eleições irão ocorrer no dia 1º de outubro de 2023. As documentações passarão por uma análise da comissão especial, que irá julgar e habilitar os candidatos para o processo de escolha.