Cônsul-Geral dos Estados Unidos visita Assembleia Legislativa do ES nesta quarta

today17 de outubro de 2023 remove_red_eye80

Nesta quarta-feira, 18, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo receberá a Cônsul-Geral dos Estados Unidos, no Consulado do Rio de Janeiro, Jacqueline Ward, acompanhada por Giscard Guilloteau, Cônsul para Assuntos Políticos, e Rodrigo Corrêa, Especialista para Assuntos Econômicos, que serão recebidos pelo presidente do Legislativo capixaba, deputado Marcelo Santos.

De acordo com o presidente Marcelo Santos, essa visita faz parte de estratégia do Poder Legislativo de realizar diplomacia ativa, buscando fortalecer ainda mais as relações comerciais e culturais entre o Espírito Santo e os Estados Unidos, refletindo o compromisso mútuo com o desenvolvimento econômico e parcerias internacionais.

Vale destacar que o Poder Legislativo capixaba tem se mostrado aberto para estabelecer e fortalecer relações com países e parceiros comerciais importantes, como já ocorreu com visitas de delegações do Japão e da Alemanha ao longo deste ano.

foto Amanda Martinelli