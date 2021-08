Consulta Pública Ambiental do Aquaviário vai até o dia 03 de setembro

Segue até o dia 03 de setembro a consulta pública on-line de apresentação do Relatório de Controle Ambiental para construção dos pontos de embarque e desembarque do novo Aquaviário. A consulta pública faz como parte do processo de licenciamento ambiental e será realizada por meio de uma página que pode ser acessada no site do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) www.iema.es.gov.br.

No site, o participante pode consultar uma apresentação sobre o assunto, ter acesso ao estudo apresentado no processo de licenciamento ambiental (Relatório de Controle Ambiental) e enviar suas contribuições, dúvidas e sugestões por meio de formulário on-line. clique aqui para participar



As obras de construção dos pontos de embarque e desembarque estão contratadas e devem ser iniciadas pelos municípios de Cariacica e de Vila Velha, após a finalização das etapas do licenciamento. Posteriormente, dois outros pontos também serão construídos, em Vitória. O prazo para a construção de cada píer será de seis a oito meses e o valor de investimento é cerca de R$ 1,5 milhão para cada uma das estações.

Os pontos de embarque e desembarque vão contar com estrutura onde os passageiros vão aguardar a embarcação. Para o acesso aos barcos, haverá uma interligação, tipo ponte, que será coberta para o conforto de quem usar o Aquaviário.

A implantação do novo modal é uma das prioridades do Governo do Estado na área da mobilidade. O Sistema Aquaviário operou na Grande Vitória até a década de 1990, quando foi desativado. A construção dos outros três terminais deve ser iniciada ainda este ano: Prainha, em Vila Velha, e Praça do Papa e Centro, em Vitória.