Contas de Fabrício Petri são aprovadas pelo Tribunal de Contas

today11 de dezembro de 2020 remove_red_eye51

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) emitiu parecer recomendando a aprovação da Prestação de Contas Anual (PCA) do prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, referente ao exercício de 2017. A recomendação foi emitida para a Câmara Municipal.

Conforme informações do gabinete do prefeito, ao contrário do que um grupo político enfatizava durante às últimas eleições, as contas do atual prefeito, que foi reeleito, estão de acordo com as normas do TCE-ES.

Para Petri, o parecer solidifica o trabalho que vem sendo feito por sua equipe ao longo da gestão, com compromisso e respeito ao dinheiro público.

“Em 2017 assumimos um prefeitura com dívidas, desorganizada, sem crédito no mercado e com as contas desiquilibradas. A partir daí começamos um trabalho de organização, comprometimento e gestão, e ao longo desses anos nossas contas foram sempre conceituadas com nota A, pelo Tesouro Nacional”, lembra o prefeito, que pretende administrar os próximos quatro anos com a mesma eficiência e comprometimento com o bem público.