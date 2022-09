Controladoria de Cachoeiro de Itapemirim é referência para cidade vizinha

today8 de setembro de 2022 remove_red_eye82

O trabalho desenvolvido pela Controladoria Geral do Município (CGM) de Cachoeiro está se tornando referência para outros municípios capixabas. Nesta semana, uma equipe da Prefeitura de Alfredo Chaves visitou o setor para conhecer melhor sua estrutura e as ações de controle interno, transparência e ouvidoria.

“Procuramos a Prefeitura de Cachoeiro porque vemos que é uma gestão com ações muito bem coordenadas. Observamos a boa estrutura de Ouvidoria, de Governança e de Controladoria. Nosso desejo é qualificar ainda mais a gestão e melhorar o atendimento ao cidadão do nosso município, com referenciais de cidades transparentes e bem governadas, como Cachoeiro”, destaca a subsecretaria de Comunicação Social e Ouvidora Municipal de Alfredo Chaves, Luziane de Souza.

Para o próximo mês, está prevista uma visita da equipe cachoeirense a Alfredo Chaves. O objetivo será realizar um treinamento para servidores daquele município.

“Acreditamos que compartilhar boas práticas com outros municípios e instituições nos fortalece enquanto equipe e gera melhores resultados para a gestão pública de modo geral. Podemos economizar recursos e multiplicar conhecimento através de uma rede de colaboração que foque na formação contínua dos nossos servidores e servidoras, visando sempre a melhoria dos serviços entregues à população”, expressa a coordenadora executiva de Controle e Transparência, Kédyma Marques.

“O compartilhamento de vivências enriquece nosso trabalho e amplia nossa visão. É uma experiência que agrega para todos os envolvidos. Nossa equipe está sempre à disposição para compartilhar, aprender e ampliar nossa rede de conhecimento”, destaca a controladora geral do Município, Mylena Lopes.

Controladoria

Cabe à Controladoria Geral do Município a verificação, análise e auditoria de documentos, balanços e demais peças contábeis, prestações de contas, relatórios, contratos e convênios. Também compete ao órgão a avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual da execução dos programas de governo e dos orçamentos do município.

Além disso, estão sob a supervisão da Controladoria as atividades da Ouvidoria Geral, responsável pelo acolhimento de solicitações, reclamações, pedidos de esclarecimento, sugestões e denúncias relacionadas aos serviços públicos municipais.

O órgão também é responsável por coordenar os mecanismos de fortalecimento da transparência e integridade, trabalho que tem gerado reconhecimento para Cachoeiro. O município é o terceiro mais transparente do Espírito Santo, de acordo com o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2022.

foto Patrícia Pim/PMCI