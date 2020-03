CORONAVÍRUS: Ministério da Saúde lança aplicativo para tirar dúvidas sobre a doença

today29 de março de 2020 remove_red_eye26

O Ministério da Saúde lançou um novo serviço que vai ajudar a população a tirar dúvidas sobre o Coronavírus (COVID-19). O serviço, chamado Ministério da Saúde Responde, é uma parceria entre a empresa Facebook, por meio do Whatsapp, e o Ministério da Saúde, e não gerou nenhum tipo de custo para o Governo do Brasil. O aplicativo pode ser acessado pelo computador ou celular, como explica o secretário Executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo.

“As pessoas poderão se comunicar com um robô que vai nos fornecer uma série de informações sobre a própria doença, como é que faz a prevenção, as formas de contaminação, tratamento, protocolos de atendimento e, também, sobre fake news. Se for no celular, elas devem cadastrar no celular esse número de telefone: (61) 9938-0031. Ao cadastrar esse número, automaticamente vai baixar o aplicativo. Se for utilizar o computador, não precisa fazer o cadastro desse número, entra direto naquela página da Saúde Responde e baixar direto para o computador”.

É importante reforçar que para utilizar o serviço “Ministério da Saúde Responde!”, é necessário incluir o número (61) 9938-0031 entre os contatos do Whatsapp. A conta funciona trazendo orientações a partir de temas específicos. Lembrando que é um serviço que utiliza um robô, desta forma, não é possível tirar dúvidas diretamente com um atendente.

Fonte Agência do Rádio