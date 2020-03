CORONAVÍRUS | Prefeitura de Piúma disponibiliza Whatsapp para tirar dúvidas sobre a doença

A prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria de Saúde, está disponibilizando uma Central de Atendimento via Whatsapp para auxiliar os cidadãos no surgimento de dúvidas e informações que vier a surgir sobre o Coronavírus – Covid-19.

Para isso o morador deverá encaminhar as perguntas para o número (28) 9 9933-2316. As demandas serão enviadas para os profissionais da saúde que responderão os questionamentos.

De acordo com o Secretário de Saúde, Alexandre Marconi, “a ideia do canal é oferecer um serviço de forma rápida, reduzindo idas desnecessárias aos postos de saúde, e no caso do Coronavírus, diminuir uma possível exposição ao vírus. O objetivo é ajudarmos com quaisquer dúvidas que os moradores tenham fazendo chegar até eles informações fundamentais e corretas, além de passar dicas de prevenção. Mas nesse momento é importante que todos tenham calma e se previnam”, enfatizou.



Principais recomendações para evitar a doença

* Lavar bem as mãos.

* Fazer uso de álcool gel.

* Evitar aglomerações em ambientes fechados.

* Manter os ambientes bem arejados.

O uso de máscaras é recomendado apenas para trabalhadores da área de saúde e pacientes confirmados ou com suspeita da doença.

Lembrando que as informações oficiais da prefeitura de Piúma estão sendo divulgadas no Facebook e site www.piuma.es.gov.br, que são fontes confiáveis. Cuidado com Fakenews!!