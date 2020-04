CORONAVÍRUS | Secretaria de Saúde de Anchieta informa que três profissionais foram positivados

today14 de abril de 2020 remove_red_eye439

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta iniciou esta semana a realização de testes rápidos da Covid-19 em profissionais da saúde e outros servidores que atuam na linha de frente das ações de enfrentamento a pandemia. Até o momento, de 180 testes realizados, 03, a princípio, foram positivados, mesmo não apresentando os sintomas da Covid-19.

Esses servidores foram afastados e todas as providências elencadas no protocolo foram tomadas. Eles serão submetidos ao isolamento social durante 14 dias e os locais de trabalho que atuavam serão higienizados. Ainda, nos próximos dias serão retestados para confirmação do resultado.

A Secretaria de Saúde informa ainda que os casos positivos da Covid-19, detectados por meio de testes rápidos (que na verdade funciona como triagem), não serão incluídos no Boletim Epidemiológico diário que é emitido pelo município junto à Secretaria de Estado da Saúde, em virtude do Estado só reconhecer os casos positivos que são testados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-ES), que seguem outros padrões (RT-PCR), considerados fidedignos para a detecção do novo coronavírus.

Dessa forma, os casos positivos que forem detectados por meio dos testes rápidos serão importantes para entender a real situação do município e tomar as medidas mais acertadas para evitar a proliferação da doença.

Por conta disso, já que por meio dos testes rápidos está confirmada a contaminação comunitária, é necessário que as pessoas só saiam de casa quando extremamente necessário, usem máscaras, realizem as orientações de higiene recomendadas pelos órgãos sanitários e evitem aglomerações.

A Secretaria de Saúde de Anchieta está trabalhando para enfrentar a pandemia, por isso está com diversos profissionais qualificados atuando no Pronto Atendimento Municipal, no Hospital do Mepes, nas Estratégias de Saúde da Família e no Centro de Triagem na Vila Olímpica. Ainda, investiu na compra de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde, adquiriu testes rápidos e outros equipamentos e materiais para enfrentar a Covid-19.