GUARAPARI | Atendimento presencial na Secretaria de Fazenda é realizado exclusivamente por agendamento

today29 de março de 2021 remove_red_eye36

Seguindo as determinações do Governo do Estado, a Prefeitura de Guarapari informa ao contribuinte que o atendimento presencial está sendo realizado exclusivamente por agendamento.

Alguns serviços já são oferecidos de forma online, como certidões e segunda via de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), podem ser emitidas pelo site www.guarapari.es.gov.br. Outros serviços como cadastro, regularização de débitos e parcelamentos devem ser agendados por e-mail: [email protected] ou ligar para os telefones (27) 3361-8246, 3361-8245 ou 3361-8280.

Protocolo

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) informa, que o setor de protocolo está funcionando normalmente, das 9h às 17h.