COVID-19 | Câmara de Guarapari solicita informações sobre Plano de Ação da UPA 24h

today7 de abril de 2021 remove_red_eye59

O recente agravamento da pandemia no Estado e a inclusão de Guarapari no Mapa de “Risco Extremo” de contaminação pela Covid-19, e ainda as preocupações dos vereadores do município com a necessidade de adoção de medidas mais restritivas – e por mais tempo – para evitar o colapso do Sistema Público de Saúde e o crescente número de óbitos, os parlamentares enviaram ao prefeito Edson Magalhães (PSDB), na manhã desta quarta-feira (07), um requerimento solicitando informação sobre o “Plano de Ações” para reduzir a sobrecarga de demandas nas unidades da Rede Municipal, em especial na Unidade de Pronto-Atendimento 24h, do bairro Ipiranga.

“Nosso propósito é ajudar a administração a sanar os inúmeros problemas de atendimento registrados nas unidades municipais de saúde, principalmente na UPA 24h, em decorrência do aumento do número de pacientes de Covid-19 em Guarapari, além dos casos de urgência e emergência provocados por outras enfermidades de natureza clínica, cirúrgica e traumatológica”, esclareceu o presidente da Câmara Municipal, vereador Wendel Lima (PTB).

Já para o relator da Comissão Permanente de Saúde, vereador Marcelo Rosa (PL), como o Sistema de Saúde é financiado pela União, Estados e Municípios, os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão desses serviços prestados à população. “A Constituição Federal diz que é dever do município prestar atendimento e tratamento de saúde gratuito aos cidadãos, sobretudo aos que não possuem condições de prover suas próprias necessidades. Por isso, todos os 17 vereadores de Guarapari estão unidos, com o firme propósito de ajudar o município a encontrar soluções para beneficiar o nosso povo com o tratamento de saúde”, explicou.