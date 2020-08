COVID-19 | Cantor piora e tem 75% dos pulmões comprometidos

17 de agosto de 2020

Cauan, da dupla sertaneja com Cléber, permanece com seu estado de saúde grave por ter contraído o novo coronavírus. Segundo boletim divulgado nas redes sociais dos cantores, a tomografia feita pelo artista nesse domingo mostrou piora do quadro: os pulmões estão quase 75% comprometidos.

Ainda segundo informações, Cauan continua internado na UTI e faz uso de antibióticos e anticoagulantes. Outra terapia citada é a aplicação do plasma sanguíneo do próprio convalescente. Rica em anticorpos, a substância tem sido utilizada no tratamento de casos graves da COVID-19 como forma de fortalecer o sistema imunológico dos doentes.



Cauan procurou um hospital no dia 07 de agosto, em Goiás, queixando-se de sintomas como febre e dores pelo corpo. O diagnóstico positivo para o novo coronavírus foi confirmado quatro dias depois, 11 de agosto.



Na quarta-feira (12) ele retornou ao hospital com quadro bastante agravado. Um raixo-X feito na unidade acusou comprometimento de mais de 50% dos pulmões. Diante da situação, os médicos decidiram internar o sertanejo imediatamente na UTI.