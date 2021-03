COVID-19 |Hospital São Lucas terá mais 20 leitos de UTI

Foi anunciado na noite desta segunda-feira (22) pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a entrega de 20 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivo para o tratamento de pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19). Os leitos serão disponibilizados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’, em Vitória, a partir da manhã desta terça-feira (23). A expansão faz parte do programa estadual “Leitos para Todos”.

Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais, Casagrande lembrou que o Estado chega a 816 leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19. A programação é de que o Estado tenha 900 leitos de UTI Covid até o final de abril. No entanto, a taxa de ocupação está no patamar mais elevado desde o início da pandemia.

“Chegamos hoje a 744 leitos de UTI ocupados. O sistema público está pressionado e o particular também. Estamos abrindo e atendendo a todos que necessitam de leito. No entanto, por mais que a gente abra novos leitos não podemos garantir que com a ocupação aumentando nessa velocidade se teremos leitos para todos. Os hospitais estão sobrecarregados e os profissionais de saúde estão exaustos”, pontuou o governador.

Casagrande reforçou a importância de a população seguir as medidas adotadas na quarentena de 14 dias no Estado. “A quarentena não é brincadeira e nem para gerar polêmica. Ela serve para interromper a transmissão do vírus. É preciso que a gente compreenda o momento em que estamos vivendo. Pode chegar uma hora que não teremos mais equipamentos, insumos e profissionais de saúde. A velocidade da ocupação dos leitos é superior à abertura dos leitos. Ou a gente se cuida ou corremos o risco de vermos pessoas perdendo a vida sem necessidade, por falta de atendimento. Estamos fazendo um esforço gigantesco para atendermos a todo mundo”, destacou.

Os novos leitos fazem parte das obras do Bloco 4 do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde serão disponibilizados, ao todo, 30 leitos de UTI Covid-19, com investimento de R$ 4,6 milhões em equipamentos para a abertura. A previsão é que os demais leitos sejam abertos nos próximos dias.

A unidade manterá o perfil de Urgência e Emergência, entretanto, com a disponibilidade de leitos de UTI para retaguarda das referências estaduais no atendimento aos casos graves da Covid-19, com vagas reguladas pela Central Estadual de Regulação.

“Utilizaremos as estruturas existentes com o projeto inicial realizado pelo DER para a necessidade que encontramos hoje no Estado, devido ao aumento dos casos da Covid-19″, explicou o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa.

Para a diretora-geral do HEUE, Melina Ferrari, os novos leitos de UTI representam um esforço coletivo de toda a equipe do hospital junto ao Governo do Estado para a operacionalização dos novos leitos, ampliando a assistência aos capixabas.

“Entendemos que, no momento, os leitos são imprescindíveis para dar prosseguimento à estratégia de oferecer cuidados aos capixabas. Estamos comprometidos em fornecer um tratamento da melhor qualidade aos pacientes que chegarem precisando do nosso serviço”, reforçou a diretora do hospital.

Perfil de atendimento Hospital Estadual Urgência e Emergência ‘São Lucas’

As obras do novo bloco do Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’ foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de quase R$18 milhões. Além da ampliação da oferta de leitos e serviços, a unidade contará com heliponto. A área total de construção da obra é de 3.835,56 metros quadrados.

O projeto original foi elaborado para disponibilizar 43 novos leitos, sendo 21 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 12 de semi-intensivo, e 10 de Recuperação Pós-Anestésico (RPA), que não existem hoje na unidade. Entretanto, devido ao cenário de aumento de novos casos e internações da Covid-19, a Secretaria da Saúde (Sesa) utilizará o projeto para disponibilizar leitos de UTI Covid-19.

O diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto Coura, destacou a importância da obra para toda sociedade. “Estamos vivendo tempos difíceis com essa pandemia, investir na saúde nunca foi tão primordial. O Governo do Estado mais uma vez mostra o compromisso com o cidadão entregando mais uma obra essencial para o capixaba”, afirmou.