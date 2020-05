Creas de Anchieta intensifica ações para atender população de rua durante pandemia

today4 de Maio de 2020 remove_red_eye44

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Anchieta adotou várias medidas para não deixar de prestar seus serviços durante a quarentena, quando diversas entidades estão em atendimento restrito. A população em situação de rua, principalmente, vem recebendo total atenção da equipe, assim como as famílias que tiveram seus direitos violados.

O atendimento presencial, com todas as medidas necessárias para evitar a contaminação do novo coronavírus, acontece de segunda a sexta, das 8h às 12h e também pode ser acessado por meio de contato telefônico pelo número (28) 3536-1145.

De acordo com a secretária municipal da Assistência Social, Cláudia Cardoso, a população em situação de rua é atendida de acordo com o preconizado nas orientações técnicas do Creas e prioritariamente, com a oferta de café da manhã todos os dias, higiene pessoal (banho) e lavagem de roupas. “Estamos ofertando sabonete, shampoo, condicionador de cabelo, escova dental e creme dental, máscara e roupas limpas, dentro das nossas possibilidades”, disse, preocupada com a saúde dessas pessoas.

A equipe também está realizando com a população em situação de rua um trabalho de orientação e conscientização sobre a necessidade de uma boa higiene pessoal, e de se manterem em distanciamento social para evitar a contaminação. Os servidores do Creas também realizam abordagem social quando tem ciência que há pessoas em situação de rua, e que ainda não buscaram o serviço.

Outro trabalho realizado é o preenchimento de um formulário de solicitação do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal para esses moradores que estão adequados às condicionalidades.

Em relação aos serviços do Programa de Atendimento Especializado à Família e ao Indivíduo (PAEFI), a equipe está atendendo as demandas via telefone, dando todas as orientações necessárias, e em caso de urgência, realiza visita domiciliar e atendimento, tomando as devidas precauções de acordo com as orientações do Decreto Municipal.

Creas – (28) 3536-1145

Canal Direto da Assistência Social – (28) 3536-3771