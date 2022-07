Crianças a partir dos 3 anos já podem tomar a vacina contra Covid em Cachoeiro

today19 de julho de 2022 remove_red_eye21

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro iniciou, nesta terça-feira (19), a oferta do imunizante contra a Covid-19 para crianças a partir de 3 anos.

Por meio da Nota Técnica Nº25/2022, publicada na última segunda-feira (18), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) do Espírito Santo autorizou o procedimento que, até então, só era realizado no público maior de 5 anos.

O imunizante ofertado para essa faixa etária é a CoronaVac, vacina de vírus inativo, com esquema vacinal em duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.

A vacinação em Cachoeiro ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município que possuem salas de imunização e, também, na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, no bairro Santo Antônio, das 8h às 15h. Nas UBS’s do bairro Paraíso, Amaral, IBC e Aeroporto o horário se estende até 18h. Não é necessário agendamento.

No ato da vacinação, os pais ou responsáveis legais devem apresentar os documentos da criança junto ao cartão de vacinas.

“Atualmente, as salas de vacinação do município estão com um baixo estoque da CoronaVac. Entretanto, está prevista, para as próximas semanas, a entrega de mais unidades, por parte do Governo do Estado. Por isso, quem não conseguir vacinar seus filhos nesse primeiro momento, podem aguardar e retornar após a chegada das novas doses”, explica Alex Wingler, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro.

“É sempre bom salientar que as vacinas são seguras, aprovadas e apoiadas pela comunidade científica internacional, inclusive, para o uso em crianças, que também estão suscetíveis ao adoecimento pela Covid-19”, finaliza o secretário.

Unidades com sala de vacinação

UBS Aquidaban

UBS Aeroporto

UBS IBC

UBS Novo Parque

UBS Abelardo Machado

UBS Gilson Carone

UBS Village da Luz

UBS Amaral

UBS Alto União

UBS São Luiz Gonzaga

UBS BNH de Baixo

UBS BNH de Cima

UBS Zumbi

UBS Paraíso

UBS Coramara

UBS Nossa Senhora Aparecida

UBS Elpídio Volpini

UBS Otton Marins

Interior

UBS Soturno

UBS Burarama

UBS Pacotuba

UBS Córrego dos Monos

UBS Itaoca

UBS Conduru