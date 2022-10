CTA de Anchieta promove campanha sobre prevenção e tratamento da sífilis

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Saúde, irá promover durante o mês de outubro uma campanha sobre a importância da prevenção e tratamento da sífilis. As unidades de saúde do município irão intensificar as informações aos usuários e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) irá realizar testes de segunda a sexta, das 7h às 9h.

O CTA funciona nas dependências do Centro de Especialidades Unificadas (CEU). Para fazer o exame bastar apresentar um documento com foto. Nessa unidade as pessoas têm acesso aos exames de HIV/Sífilis/Hepatites Virais e aos insumos de prevenção (preservativos masculino, feminino e gel lubrificante), além de receberem informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

O que é a Sífilis?

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. A doença pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada, ou para a criança durante a gestação ou parto.