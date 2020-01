CUIDADO: criminosos se passam por Major para dar golpes no ES

13 de janeiro de 2020

O Major da Polícia Militar e Comandante da 15ª Cia. Independente de Mimoso do Sul (ES), Nério Filho, foi alvo de criminosos que estão usando seus dados e a foto que ele usava no WhattsApp para dar golpes com vendas de veículos na OLX.

De acordo com o Comandante, depois que ele anunciou a venda de dois veículos na internet, um golpista se passou por Major da Polícia Militar de Pernambuco para conseguir seus dados pessoais. A partir daí o bandido vem usando o nome e a foto do Major Nério Filho para aplicar golpes em pessoas das cidades da Serra e Norte do Espírito Santo. “O criminoso está se passando por mim e habilitando vários números do ES para tentar comprar veículos em meu nome, e deve estar fazendo o mesmo em outros estados também. Já fiz ocorrência policial e foi instaurado procedimento investigativo pela Polícia Civil de Mimoso do Sul, através do Dr. Rômulo, que está dando todo apoio”.

Nério Filho ressalta ainda que: “não tenho número com DDD 027 pessoal, mas sim dois veículos anunciados em meu perfil em mídias sociais: um Corolla cinza e uma Gran Santa Fe preta, e não estou comprando nenhum outro veículo ou motocicleta. E já tenho informações de que duas vítimas caíram no golpe, onde o criminoso usou minha identidade. Aproveito para orientar a todos que receberem este contato com minha identificação a fazerem Boletins de Ocorrência e pedirem para ser encaminhado para o Delegado de Mimoso do Sul”, concluiu.