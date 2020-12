Cuidados contra o Aedes aegypti devem ser reforçados no Verão

Teve início nesta semana, a estação mais quente e mais chuvosa do ano: o Verão. Ele traz condições ideais para proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Os cuidados precisam acontecer o ano todo, mas, neste período, o reforço para evitar a reprodução do mosquito se faz imprescindível, como explica o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, Roberto Laperriere Júnior.

“Observamos que ao longo de vários anos o número de casos aumenta nesse período de dezembro ao final do Verão, tendo o pico entre março e abril. As temperaturas elevadas e as chuvas ajudam a acelerar o ciclo biológico do mosquito, com aumento da população do Aedes, do vírus circulando e de mais doentes. Sendo assim, as ações de prevenção iniciadas neste período são importantes e essenciais para que surtam efeito ao longo do ano”, explicou Laperriere.

E uma parte importante é feita no dia a dia da população, uma vez que cerca de 80% dos criadouros estão em residências. “A população tem um papel primordial no combate ao mosquito. Precisamos manter uma rotina de limpeza semanal nos possíveis locais de reprodução”, ressaltou Laperriere.

Lista de verificação

– Mantenha fechadas as tampas de vasos sanitários e de ralos pouco usados, como os de áreas de serviço e de lazer, que tenham a possibilidade de acumular água;

– Se for viajar, feche também os ralos dos banheiros e a tampa dos vasos sanitários;

– Mantenha o quintal sempre limpo, jogando fora o que não é utilizado;

– Deixe o quintal sempre bem varrido, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc;

– Tampe tonéis, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

– Certifique-se de que as lonas de cobertura estejam bem esticadas para não haver acúmulo de água;

– Não deixe acumular água nos vasos de plantas;

– Mantenha a bandeja que fica atrás da geladeira limpa e sem água;

– Coloque garrafas vazias de cabeça para baixo;

– Se por algum motivo tiver pneus no quintal, mantenha-os secos e abrigue-os em local coberto, ou descarte-os corretamente se não tiverem utilidade;

– Escove bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, vasos de plantas, tonéis, caixas d’água) e mantenha-os sempre limpos;

– Antes de viajar, tire a água dos vasos de plantas e guarde a vasilha de água e de comida dos animais de estimação.