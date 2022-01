Cultura em Toda Parte vai percorrer 10 municípios com 200 atividades culturais

Duzentas atividades artísticas gratuitas contemplando os 78 municípios do Espírito Santo entre março e maio deste ano. É esse o Cultura em Toda Parte 2022. São 140 apresentações artísticas e 60 atividades formativas que vão acontecer em 10 municípios do Estado, envolvendo as cinco regiões em dez finais de semana. E a primeira etapa do programa tem início, nesta segunda (17), com a abertura das inscrições da chamada para apresentações artísticas no Mapa Cultural até dia 31 de janeiro. O edital já está disponível aqui.

Para compor a programação, serão selecionadas 140 apresentações artísticas nas diversas linguagens artísticas, como artes cênicas (teatro, dança, circo e performance), artes visuais, música, literatura, audiovisual, arte digital, design, moda, cultura alimentar, cultura popular, cultura afro-brasileira, cultura indígena e artes integradas. Todos os participantes vão precisar comprovar vacinação contra a Covid-19 para se apresentar. Além dos cachês (confira no fim da matéria), os selecionados terão apoio na logística da apresentação.

O Cultura em Toda Parte foi idealizado pela Secretaria da Cultura (Secult) e está sendo gerido por duas organizações da sociedade civil: o Instituto Parceiros do Bem e o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA). Cada instituto vai cuidar de 100 ações, em cinco municípios e cinco finais de semana.

Inscrições

Na prática, isso faz diferença na hora da inscrição, que é por cidade do grupo ou artista que se interesse. Ou seja, na hora de escolher entre região 1 ou 2 no Mapa Cultural, escolha a cidade em que está o seu comprovante de residência.

Região 1 (gestão do Instituto Parceiros do Bem):

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cariacica, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Velha e Vitória.

Dúvidas e informações:

Instituto Parceiros do Bem

e-mail: [email protected]

Telefone: 27 33761674

Whatsapp: 27 99272-0945

Atendimento: segunda a sexta, das 13h às 19h

Região 2 (gestão do IBCA):

Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta e Vila Valério.

Dúvidas e Informações:

IBCA

e-mail: [email protected]

Telefone: 27 33272751

Whatsapp: 27-992417022

Atendimento: segunda a sexta, das 10h às 17h

Novidades

Neste ano, as apresentações serão presenciais, respeitando os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria da Saúde (Sesa). No ano passado, todas as apresentações e atividades de formação do Cultura em Toda Parte foram realizadas de maneira remota.

Outra novidade é a categoria videoclipe, que não existia na primeira edição do Cultura em Toda Parte. No caso dessa categoria, os artistas estarão licenciando seus videoclipes para serem executados durante toda a programação. Na hora da inscrição, vale a cidade do artista ou banda e será necessário anexar uma carta com a autorização do diretor do clipe.

Oportunidades

Cada apresentação receberá cachê pela participação de acordo com a tabela abaixo:

Categoria A – Apresentações solo – R$ 1,5 mil (10 oportunidades)

Categoria B – Apresentações duo – R$ 2,2 mil (18 oportunidades)

Categoria C – Apresentações trio – R$ 3,3 mil (18 oportunidades)

Categoria D – Apresentações com 4 até 6 artistas – R$ 5 mil (44 oportunidades)

Categoria E – Apresentações artes cênicas/dança com até 7 artistas – R$ 6 mil (10 oportunidades)

Categoria F – Apresentações cultura popular com até 10 artistas – R$ 7 mil (10 oportunidades)

Categoria G – Apresentações de contação de histórias – R$ 1,5 mil (10 oportunidades)

Categoria H – Apresentações de videoclipe – R$ 800,00 (20 oportunidades)