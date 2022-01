Curso de balé e oficina de teatro com inscrições abertas em Anchieta

today15 de janeiro de 2022 remove_red_eye53

A partir desta segunda, 17 de janeiro, serão abertas as inscrições para aulas de ballet clássico direcionada para crianças (a partir dos cinco anos) e adultos. O curso será ministrado pela professora e bailarina Gláucia Perini em horários matutinos e vespertinos, disponíveis às terças ou quintas. Também nesse dia abrem inscrições para oficina de teatro que será ministrada pelo bacharel em artes cênicas e ator Edson Vando. A oficina será realizada toda quarta-feira das 18h às 20h, também no espaço do Céu das Artes. Esses cursos terão início em 08 e 09 de fevereiro de 2022.

A inscrição poderá ser feita pela internet, no site do município (CLIQUE AQUI), ou presencialmente no Céu das Artes ou na sala da Gerência de Cultura, localizada na sede da Prefeitura.

Para a inscrição será preciso o preenchimento da ficha, cópia da identificação (certidão de nascimento ou identidade), cópia do cartão da família e declaração de matrícula escolar no caso do inscrito ser menor de idade.



Já em fevereiro, segundo informações da pasta, serão abertas inscrições para as aulas de música, inicialmente na modalidade violão ou teclado, mas posteriormente serão oferecidos cursos para mais instrumentos.



O Céu das Artes fica ao lado do Cia de Bombeiros de Anchieta, na Rodovia do Sol. As atividades irão acontecer tomando todas as medidas de segurança sanitária para os professores e alunos.



Informações presencialmente no Céu das Artes, Prefeitura (Sala Cultura) ou pelo telefone (28) 3536-0963 (de segunda a sexta das 8h às 17h).