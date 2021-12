Curso técnico em Guia de Turismo é oferta inédita para 2022 da Rede Estadual

O Governo do Estado abriu, para o ano letivo de 2022, um total de 12.812 vagas, em 34 cursos técnicos, distribuídos em 64 municípios. E uma das novidades é a oferta inédita para o curso técnico em Guia de Turismo.



A escolha do Itinerário de Formação Técnica e Profissional deve ser realizada na matrícula da 1ª série do Ensino Médio, por meio da Chamada Pública 2022. Para os estudantes que desejam estudar em uma das escolas da Rede Estadual, o período de Pré-Matrícula segue aberto até 22 de dezembro, pelo Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges): https://bit.ly/3IIFNcP

Além de Guia de Turismo, também estão sendo ofertados os cursos de: Controle Ambiental, Eletrotécnica, Sistemas de Energia Renovável, Administração, Informática para Internet, Edificações, Publicidade, Agronegócio, Química e Segurança do Trabalho, entre outros.

O curso técnico é integrado ao Ensino Médio e ofertado na forma do Itinerário de Formação Técnica e Profissional e a organização curricular é baseado no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O objetivo é preparar o aluno para atuar no acompanhamento de grupos de pessoas em passeios, viagens e excursões, apresentando locais e pontos turísticos.



“A inserção dessa opção de curso técnico aos alunos da Rede Estadual é muito positiva para o setor de turismo, especialmente neste momento, em que os capixabas estão adotando o ‘Capixabear’ e visualizando no turismo as inúmeras oportunidades de emprego e geração de renda”, enfatiza a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.



Atualmente, no Espírito Santo, são 509 guias de turismo regulares no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo. O Cadastur reúne pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico. A categoria conta com sindicato e coletivo de profissionais que trabalham na capacitação constante, oportunizando visitas técnicas e qualificação profissional.

“O curso técnico é uma ótima oportunidade para os estudantes que desejam iniciar a carreira profissional logo após o Ensino Médio”, disse a subgerente da Educação Profissional da Sedu, Luciléia Gilles.

Currículo

Entre as disciplinas oferecidas no curso estão: Turismo e Hospitalidade, Ecoturismo, Língua Espanhola, Museologia, entre outras. O estudante que finalizar o curso será capaz de planejar e organizar a execução de roteiros e itinerários turísticos, conduzir e orientar visitantes, prestar informações turísticas e assistência aos visitantes durante a realização de roteiros.



É mercado de trabalho para estes profissionais as agências de viagens, operadoras de turismo, museus, centros culturais, parques naturais e temáticos, transportadoras, organizações públicas e privadas do segmento de turismo, além de poder exercer a função de guia de forma autônoma.

Profissão

A profissão é regulamentada no Brasil desde 1993 pela Lei nº 8.623/93. O guia de turismo é o profissional responsável por acompanhar e orientar grupos de pessoas em excursões, viagens nacionais ou internacionais e é categorizado como guia regional, nacional ou internacional. Esses profissionais também são responsáveis por montar roteiros de visitação e organização da viagem, garantindo que o turista conheça os principais pontos turísticos que um destino oferece, além da sua história, cultura e tradições.

Mais informações: https://sedu.es.gov.br/chamada-publica-escolar-2022