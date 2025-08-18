Dália: a nova faceta de Becca Guerra em “A Vida de Jó”

A atriz Becca Guerra é a grande novidade da série A Vida de Jó, já disponível na plataforma Univer Vídeo. Ela interpreta Dália, uma jovem que, por trás da aparente inveja, esconde uma profunda necessidade de ser amada.

“Estou muito curiosa para ver como o público vai reagir”, diz Becca. Para dar vida à personagem, a atriz passou por um intenso processo de preparação com o preparador João Vitor. “Foi incrível explorar todas as facetas de Dália e entender suas motivações.”

Antes de encarnar Dália, Becca ficou conhecida por interpretar Denise, em Turma da Mônica: A Série, disponível no Globoplay. Sobre a experiência em A Vida de Jó, ela comenta: “Foi uma sensação completamente diferente. Esse papel trouxe desafios novos e me permitiu crescer como atriz. Estou ansiosa para que o público veja o primeiro episódio.”

A atriz também destaca a sintonia com os colegas de elenco. “Trabalhar com pessoas tão talentosas foi maravilhoso. O grupo se conectou de forma muito positiva, e fiz amizades que vou levar para a vida toda”, afirma.

Sobre a mensagem da série, Becca reflete: “Espero que o público se identifique com Dália e perceba que, muitas vezes, tudo o que precisamos é mais amor e apoio. Mesmo que a evolução da personagem não seja totalmente mostrada, quero que desperte reflexões.”

Produzida pela Seriella para a Record, a série já conta com três episódios na Univer Vídeo e estreia na emissora em setembro, prometendo conquistar o público com uma trama envolvente e sensível.