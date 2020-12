Dançarina de Bregafunk se torna cantora e faz sucesso no Nordeste

Natural de Cajazeiras, Paraíba, Ayarla Souza tem 21 anos e poderia ser uma jovem dentre outras tantas que estão espalhados pelo Brasil. Mas, foi fazendo sucesso nas redes sociais que ela se tornou uma influenciadora digital com mais de 450 mil seguidores no Instagram. Ela alimentava as redes sociais com vídeos dançando funk. Agora, além de dançar ela canta, e está fazendo muito sucesso em todo o nordeste brasileiro com o estilo bregafunk.

Ela conta que o sucesso nas redes sociais começou de forma despretensiosa: “Eu sempre dancei por diversão. Por isso comecei a fazer vídeos dançando e publiquei no Instagram. Foi quando pude ver que as pessoas gostaram e decidi então trabalhar com isso”. O sucesso foi tanto que hoje ela canta e faz shows em várias cidades do nordeste.

Até que um dia, Ayarla conheceu uma pessoa que veio para transformar sua carreira: a paisagista Sophia Utnick. Radicada nos Estados Unidos, a empresária brasileira se divide para atender as atividades profissionais em Miami e Nova York, mas já se tornou conhecida por realizar diversos trabalhos sociais e investir na formação de novos talentos em várias partes do Brasil, por meio da sua agência, a Utnick Production. Por intermédio de amigos, ela lembra que foi apresentada à Sophia: “De imediato, a gente já se deu super bem, e ela me deu essa oportunidade de começar a cantar”, destaca.

Agora, de contrato assinado com a produtora, e já sonhando com o crescimento na carreira, Ayarla destaca que “o próximo objetivo é me tornar uma grande artista nacional e internacional. Para isso estou focada na minha carreira e quero alcançar este objetivo”, destaca. O primeiro passo foi dado no último dia 7 de outubro, quando a cantora iniciou as gravações do clip da música “Kikando”, um dos seus grandes sucessos. A gravação faz parte do contrato assinado com Sophia Utnick, que está empresariando a cantora.

Por enquanto, o público pode conferir as performances de Ayarla Sousa pelo Instagram, mas ela acredita que “quando tudo estiver normalizado, pretendo fazer shows e apresentar o bregafunk para quem ainda não o conhece, juntamente com a parceria com a Sophia Utnick para poder avançar na carreira”, completa.

Siga Ayarla em seu perfil no Instagram @ayarlasouza.