Deavele Santos: conheça a história do cantor que está fazendo sucesso em todo o Brasil

today15 de maio de 2023 remove_red_eye78

Deavele Santos se destacou após suas músicas “Novinha Maluca” e “Mina sensação” viralizarem nas redes sociais

O cantor Deavele Santos, de 29 anos, nascido em Barbalha, no estado do Ceará, é uma das promessas da música brasileira. O cantor ficou famoso após suas músicas “Novinha maluca” e “Mina sensação” viralizaram nas redes sociais, mas poucos conhecem a história de vida do cantor, que prova a importância de não duvidar dos seus sonhos e persistir nos seus objetivos.

O jovem artista barbalhense se tornou um fenômeno da internet contabilizando milhões de visualizações em suas faixas no YouTube, Spotify e TikTok, deixou para trás o trabalho de mecânico, no qual atuou por quase 15 anos, para se dedicar à sua verdadeira paixão: a música. Com uma década de experiência como cantor e compositor, o artista conquistou o público com suas músicas na internet.

Recentemente Deavele Santos alcançou uma marca impressionante em sua carreira, o videoclipe oficial de sua parceria com Wesley Safadão, “Farra sem limites”, ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações.

A sonoridade única de Deavele Santos mistura elementos do forró, sertanejo e outros gêneros populares, resultando em um som vibrante e contagiante. Suas canções, além de apresentarem batidas dançantes, trazem letras que abordam temas cotidianos e histórias de amor, criando uma conexão instantânea com o público.

Deavele Santos lançou na sexta-feira (12) seu mais novo EP, “Bota pressão, bota piseiro”, contando com as faixas “Hoje eu tô patrão”, “Mina malvada” e “Vem vem”, as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais, pela Lujo Network.