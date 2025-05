Declaração anual do MEI pode ser feita pelo aplicativo Ciampe Serra Virtual

No próximo dia 31 termina o prazo para os microempreendedores individuais (MEIs) apresentarem a Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) referente ao ano de 2024. A declaração, obrigatória, pode ser feita sem sair de casa, por meio do aplicativo Ciampe Serra Virtual, desenvolvido pela Prefeitura da Serra.

O aplicativo é gratuito e está disponível nos sistemas Android e IOS. Para fazer a declaração, basta baixar o aplicativo, efetuar o cadastro e depois acessar a seção “Serviços para o MEI”. Em seguida, clicar em “Declaração Anual DASN” e selecionar a opção DASN – 2024 (original).

É importante destacar que é preciso ser MEI com endereço na Serra para fazer a declaração via aplicativo Ciampe Serra Virtual.

Declaração Anual

A declaração serve para comprovar o faturamento bruto do negócio em 2024, que não pode ultrapassar o limite de R$ 81 mil. O envio fora do prazo gera multa que pode chegar a 20% do valor total dos tributos declarados. Inclusive, os CNPJs abertos em 2024 também devem fazer a declaração, que neste caso terá o limite de faturamento proporcional aos meses de atividade.

Outra alternativa para enviar a declaração é realizar o procedimento diretamente no Portal do Simples Nacional, através do link: https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/dasnsimei.app/Identificacao

Aplicativo Ciampe Serra Virtual

Desenvolvido para facilitar a rotina dos MEIs do município, o Ciampe Serra Virtual permite realizar serviços como emissão de boletos e envio da declaração anual de forma ágil e segura. O aplicativo ainda oferece uma seção chamada “Central de Ajuda”, que conta com campo de perguntas frequentes, tutoriais e chat para dúvidas em tempo real com a equipe do Ciampe.

Passo a passo para acessar o Ciampe Serra Virtual e fazer a declaração:

1 – Baixe o aplicativo gratuitamente na Google Play ou na App Store ou acesse a versão web pelo link: https://ciampe.serra.es.gov.br/home.

2 – Crie uma conta usando seu CPF e o CNPJ da empresa.

3 – Após o login, acesse “Minhas Empresas” ou clique no ícone “Empresas” na interface inferior.

4 – Na seção “Serviços para o MEI”, clique em “Declaração Anual DASN” e selecione a opção DASN – 2024 (original).

5 – Informe os valores correspondentes às receitas e se houve ou não funcionários com carteira assinada.

6 – Revise os dados antes de concluir e enviar a declaração.