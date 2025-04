Defesa Civil em alerta para chuvas intensas em Cachoeiro de Itapemirim

today4 de abril de 2025 remove_red_eye127

A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim está em estado de atenção após receber um alerta sobre a previsão de chuvas intensas nas próximas horas. O fenômeno climático deve se estender até o próximo domingo (06), aumentando o risco de ocorrências relacionadas ao excesso de água, como alagamentos e deslizamentos.

Para alinhar estratégias e monitorar a situação, uma reunião será realizada nesta sexta-feira (4), às 14h, entre a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), a Defesa Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Comunicação de Cachoeiro. O encontro visa avaliar as condições meteorológicas previstas para os próximos dias em todo o Espírito Santo.

De acordo com o CEPDEC, Cachoeiro pode receber um volume de chuva entre 150mm e 300mm, começando na madrugada até às 12h deste sábado (5).

Para manter a população informada sobre os riscos, alertas por SMS serão enviados ao longo do dia, com novos disparos em momentos estratégicos.

O prefeito Theodorico Ferraço determinou que todas as secretarias municipais fiquem em plantão para apoiar, se necessário, as ações da Defesa Civil no atendimento a possíveis ocorrências.

Também participarão representantes da Defesa Civil de municípios das regiões Sul, Serrana e Central do estado, uma vez que as decisões tomadas na reunião poderão impactar diretamente o planejamento e as ações de prevenção nessas localidades.

Em Cachoeiro, equipes da Defesa Civil e de outras secretarias municipais estarão de plantão durante o período de instabilidade. A população deve permanecer atenta e acionar o órgão em caso de emergências pelo número (28) 98814-3497, disponível 24 horas por dia.