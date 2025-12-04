Definidos os municípios que vão receber superparadas para caminhoneiros na BR-101

today4 de dezembro de 2025 remove_red_eye126

Estrutura ficará aberta 24h, com gratuidade de 12 horas, e dará direito a banheiros, refeitório, lavanderia e estacionamento

As cidades de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, foram definidas como sede dos novos Pontos de Parada e Descanso (PPDs) da BR-101. A confirmação foi feita pelo diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Jr.

O anúncio das PPDs ocorreu durante reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101, BR-262 e Rodovias, realizada na Assembleia Legislativa (Ales) sob a presidência do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

As duas estruturas — consideradas superparadas — farão parte do novo contrato de concessão da rodovia e serão gratuitas para caminhoneiros e motoristas do transporte rodoviário de passageiros, garantindo até 12 horas de permanência contínua, com funcionamento 24 horas por dia, inclusive fins de semana e feriados.

Os espaços serão equipados com banheiros, refeitório, estacionamento exclusivo, lavanderia, iluminação e segurança, atendendo às exigências de descanso obrigatório e oferecendo condições dignas para quem passa a maior parte da vida na estrada.

De acordo com a concessionária, não há previsão de atendimento a outro público fora o caminhoneiro. Condutores de veículos leves contam com as 12 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), distribuídas a cada 40 km da rodovia, que disponibilizam banheiros, bebedouro, fraldários, wi-fi e carregadores para carros elétricos.

Atualmente, os caminhoneiros que cruzam os 478 quilômetros da BR-101 entre o Espírito Santo e a Bahia enfrentam uma rotina difícil, marcada por paradas improvisadas, banheiros pagos e falta de segurança. Muitos recorrem a postos de combustíveis para pernoite, sem estrutura adequada ou garantia de proteção. Os PPDs, segundo Amorim, chegam justamente para corrigir esta defasagem histórica.

Além dos serviços gratuitos já garantidos, os locais poderão receber restaurantes e lanchonetes, com cobrança apenas para esses itens adicionais. Cada ponto terá entre 70 e 90 vagas de estacionamento, além de edificações para alimentação e higiene pessoal. Todas as obras deverão ser concluídas até agosto de 2027.

FISCALIZAÇÃO

Gandini destacou que a definição das cidades e a confirmação da gratuidade são fruto do trabalho permanente de fiscalização conduzido pela Comissão Especial, criada justamente para garantir que as obrigações contratuais sejam cumpridas.

Gandini tem cobrado melhorias na BR-101, como os Pontos de Parada e Descanso (PPDs) para caminhoneiros.

“A fiscalização permanente é o que faz a diferença. Agora temos prazos e metas definidos. Vamos acompanhar de perto cada etapa para que as obras avancem e os caminhoneiros tenham condições mais dignas e seguras de trabalho”, afirmou o deputado.

Os PPDs integram o novo contrato de concessão da BR-101, que prevê 24 anos de vigência e investimento total de R$ 10 bilhões, incluindo 172 km de duplicações, 41 km de faixas adicionais, 51 km de contornos, além de melhorias no pavimento e na sinalização. Ao todo, 25 municípios capixabas e um baiano serão beneficiados, em um corredor que liga Mimoso do Sul a Mucuri (BA).

créditos Gleberson Nascimento e divulgação