Delegacia de Polícia e posto da Guarda Municipal serão instalados no Centro de Anchieta

11 de maio de 2023

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Anchieta agora terá um posto de apoio no Centro da cidade, no mesmo local que será instalada a Delegacia da Polícia Civil. É que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e o município de Anchieta firmaram, na tarde de ontem (10), um convênio de cooperação que visa promover, de forma conjunta, melhorias nas instalações da justiça e segurança da cidade.

Por meio da parceria, o imóvel, localizado no Centro de Anchieta, que atualmente está cedido pelo Estado ao Poder Judiciário e é utilizado para o arquivo do Fórum da Comarca, será devolvido e reformado para abrigar a Delegacia de Polícia e um posto da Guarda Municipal.

Já o arquivo da Justiça será transferido para um outro local, a ser locado pela prefeitura, com instalações melhores e adaptadas para receber esses documentos. O documento foi assinado pelo prefeito de Anchieta, Fabrício Petri; pelo presidente do TJES, desembargador Fábio Clem de Oliveira e pelo secretário-geral do Tribunal de Justiça, Marcelo Tavares de Albuquerque.

Conforme o prefeito Fabrício Petri, “a iniciativa irá possibilitar que a Guarda Municipal possa estar mais visível na cidade, com um local que possa servir de apoio para a realização das ações diárias de segurança”.

A assinatura do convênio também foi prestigiada pelo secretário de estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, pelo delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Santos Arruda, pelo delegado de polícia Jeremias dos Santos, pelo juiz de Direito da Comarca, Marcelo Mattar, e pela comitiva do prefeito, formada pelo procurador do Município, Pablo Damazio, pelo secretário de Governo, Léo Português, e pelo gerente de Segurança, Wander Nogueira.