Delegado Danilo Bahiense assume Comissão de Segurança e vai batalhar pelos servidores

15 de fevereiro de 2023

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL) assume a presidência da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, no biênio 2023-2024. O parlamentar, que já esteve à frente do colegiado no biênio 2019-2020, promete trabalhar pela valorização das categorias da segurança pública e pela redução dos indicadores da violência.

Bahiense, que por mais de 30 anos trabalhou como delegado na Polícia Civil capixaba, apontou que o déficit de pessoal e o salário menos competitivo do que em outras unidades da federação são problemas sérios e que merecem toda a atenção da gestão estadual.

“A Polícia Civil, por exemplo, tem previsão de contar com 3.821 servidores, mas só tem 2.413. Faltam 1.408 homens e mulheres, havendo déficit de 36,85% no quadro. A PM, por sua vez, tem previsão de 11.039 homens e mulheres. No entanto, só conta com 8.045. Faltam 2.994 no quadro: déficit de 27,12%”, disse o deputado sobre a falta de pessoal.

O presidente do colegiado reforçou que vai dialogar com o governo e com a liderança para que os concursos públicos aconteçam regularmente. “Vemos que o problema não está só na PC e na PM, mas na Polícia Penal, nos Bombeiros e no Iases também”.

Com relação aos vencimentos dos servidores, o parlamentar demonstra preocupação com os resultados do Espírito Santo publicados na última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

“O ranking nacional dos salários médios brutos, realizado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos mostrou a seguinte realidade. Delegados de polícia têm o oitavo pior salário, enquanto os peritos oficiais criminais têm o segundo pior e os médicos legistas, o terceiro. Não podemos tratar nossos profissionais assim, do contrário continuaremos a perder vários valiosos colaboradores”, afirmou Bahiense.

Na última legislatura, o presidente da Comissão de Segurança avaliou que foram obtidos avanços. “Conseguimos ampliar o número de vagas nos concursos e recomposição salarial para os policiais, ainda que não fosse a ideal. Também conseguimos aumentar a cota de combustível para as delegacias com plantão 24 horas”.

Bahiense demonstrou preocupação com as atividades do tráfico de drogas no Espírito Santo e revelou que vai deixar o espaço livre para cooperar com as autoridades.

“Todos serão bem-vindos na comissão. Faremos nossa cobrança, obviamente, mas com todo o respeito. No caso do tráfico de drogas, precisamos ouvir o que a Polícia Federal e a Secretaria de Estado da Segurança Pública têm feito. E estaremos à disposição para ajudar no que for preciso para reduzir os indicadores da violência em nosso Espírito Santo”, finalizou.