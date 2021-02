Denarc apreende mais quatro quilos de maconha enviados pelo correio

today26 de fevereiro de 2021 remove_red_eye51

O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (25), aproximadamente quatro quilos de maconha enviados de Campo Grande, Capital do Mato do Grosso do Sul, com destino ao município de Vila Velha, pelo serviço de correio. A apreensão foi realizada com o apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional e da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, em continuidade às ações para reprimir o tráfico de drogas por meio do serviço postal.



“O Denarc age por meio de denúncias ou ações consideradas suspeitas, fazendo o monitoramento constante com o auxílio dos Correios, de modo a identificar a entrada de entorpecentes no Espírito Santo. A apreensão desta quinta é fruto desse monitoramento e de levantamentos da própria delegacia”, explicou o titular do Denarc, delegado Tarcísio Otoni.



A apreensão desta quinta-feira (25) ocorreu de modo semelhante à primeira ação, realizada nessa terça-feira (23), quando um pacote contendo dois quilos de maconha foi interceptado antes de ser entregue ao destinatário, na cidade de Vila Velha. Na primeira apreensão, o entorpecente estava embalado em uma caixa de papelão dos Correios. Dessa vez, a caixa estava embrulhada em papel pardo. Ambas as encomendas partiram da cidade de Campo Grande (MS).



“O remetente já foi identificado. Contudo, mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar as investigações. Nossa equipe está trabalhando agora para identificar quem receberia o entorpecente, já que, em casos como este, é comum que a identificação do destinatário no pacote seja falsa”, informou Tarcísio Otoni.



O inquérito policial instaurado para dar continuidade às investigações segue em andamento. “Qualquer cidadão pode auxiliar o trabalho da polícia, por meio de informações anônimas pelo Disque-Denúncia 181”, disse o delegado.

Por Camila Ferreira