Denarc e Polícia Judiciária da Força Nacional apreendem quase 10 quilos de drogas em Vitória

13 de julho de 2020

Na tarde desta segunda-feira (13), policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), em uma operação integrada com a Polícia Judiciária da Força Nacional, apreenderam 9,5 quilos de maconha. O material estava escondido dentro de uma sacola no meio da rua no bairro Itararé, na Capital.

“Um homem estava com essa droga em uma esquina e iria distribuir os 15 tabletes na região de Itararé. No momento da ação, ele visualizou os policiais e conseguiu fugir pelos becos no bairro”, disse o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni.

Segundo o delegado, as investigações continuarão. “Agora um inquérito policial foi instaurado para apurar a origem do entorpecente e prender o suspeito. Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181”, informou.

A droga apreendida foi encaminhada ao Denarc e, em seguida, o material será levado ao Laboratório Químico Legal da Superintendência de Polícia Técnico-científica (SPTC). “Testes serão feitos para apurar a natureza da droga e, posteriormente, o material será destruído nos termos da Lei”, afirmou.

Por Fernanda Pontes