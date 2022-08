DENNIS reúne 10 mil pessoas em show histórico e ganha certificado de ouro em São Paulo

Maior produtor de funk do mundo celebra aniversário em baile e realiza show de mais de 5 horas

DENNIS, maior produtor de funk do mundo, também é dono do maior baile do mundo! Durante mais de cinco horas, o DJ agitou 10 mil fãs no Baile do DENNIS: Misterius, em São Paulo. O show histórico, realizado no dia do aniversário do músico, também marcou a entrega do certificado de ouro do álbum “O (Im)possível – Parte 1” pelos mais de 170 milhões de acessos nas plataformas digitais.

Com direção do próprio DENNIS e da TS Music, o baile contou com uma megaestrutura instalada no estádio do Canindé e com elementos em 4D controlados pelo artista, permitindo sincronismo de efeitos e muitas interações entre o público e os quatro elementos (terra, água, fogo e ar) da temática do show.

DENNIS ainda recebeu o cantor Vitor Fernandes para uma participação especial na música “Deixa Eu Dar um Pulo na Sua Casa”, presente em “O (Im)possível – Parte 2”.

Antes de subir no palco do Baile do DENNIS: Misterius, o músico ganhou bolo e ouviu “Parabéns a Você” para comemorar seu aniversário!

O presente foi a certificação de ouro de “O (Im)possível – Parte 1”, incluindo as faixas certificadas: “Lágrima por Lágrima” (platina duplo), “Modo Avião” (platina duplo); “Eu Amo Todas” (ouro); “Mesma Língua” (ouro) e “Ainda Lembro” (ouro).

O baile ainda contou com celebridades na lista VIP, entre elas: Jade Picon, Yá Burihan, Yasmin Brunet, Tília, Rafa Uccman, Pequena Lo, João Guilherme, Gustavo Marsengo, Eliezer, Natália Deodato, Maria Lina, João Guilherme Silva (filho do apresentador Fausto Silva) e Schynaider Moura.

Desde 2013, o Baile do DENNIS vem revolucionando o mercado dos eventos, virou sucesso e é sinônimo de curtição garantida por anos na estrada, com sucesso de bilheteria por todo Brasil, muita interação com o público, espetáculo pirotécnico e mais de cinco horas de show!

