Depois de estrear nas ondas de Pipeline, Luna Hardman volta aos treinos no Brasil

today6 de março de 2025 remove_red_eye32

A capixaba – bicampeã mundial Pro Junior – terminou em quinto lugar na sua primeira competição no Havaí, disputando a categoria Profissional Feminina

O Pipeline Bodyboarding Championship, disputado na ilha de Oahu, marcou a estreia de Luna Hardman no Havaí. Em sua primeira competição enfrentando uma das mais perigosas ondas do mundo, em Pipeline, nesta semana, a capixaba terminou em quinto lugar na categoria Profissional Feminina. Foram dias de muito treino, experiência e disputa para a bicampeã mundial Pro Junior. Agora, Luna volta ao Brasil para um período de treinamento no Espírito Santo, com foco já na segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, em maio, no Chile.

“Queria muito ter ido mais longe, por todo o meu treinamento, mas eu nunca trocaria toda a experiência que eu tive de treinos, de tudo aqui no Havai, por um resultado. Eu sei que tudo que eu aprendi, tudo o que eu evolui, foi muito importante para a minha carreira. Então, eu estou feliz com esse resultado. Meu primeiro campeonato em Pipeline e consegui chegar na semifinal. Agora é focar e voltar para o ano que vem mais forte ainda”, explicou Luna, apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho e pela Secretaria de Estado do Espírito Santo (Bolsa Atleta Capixaba).

Luna iniciou 2025 disputando a primeira etapa do Circuito Mundial, no Marrocos, em fevereiro, chegando às quartas de final e já seguindo para o Havaí para o Pipeline Bodyboarding Championship, que teve como campeã a japonesa Ayaka Suzuki.

“Estou morrendo de saudades de casa. Agora é retornar para o Brasil e já pensar na próxima etapa do Circuito Mundial, no Chile. Vou ter um tempinho para focar nos treinamentos, na alimentação, em tudo que for necessário nessa preparação no Espírito Santo e, depois, voltar para o Circuito com tudo”, completou.

Luna, 19 anos, a partir desta temporada disputa exclusivamente a categoria Profissional, aparecendo como um dos grandes nomes da nova geração do bodyboarding, atual número 5 do ranking mundial Profissional da IBC (International Bodyboarding Corporation).

foto Jade Reeves