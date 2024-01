Deputada Janete de Sá é eleita para representar aposentados e pensionistas da Vale

Saiu no início da semana o resultado da eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Valia, entidade de previdência complementar dos funcionários da Vale

A deputada estadual Janete de Sá foi eleita como representante dos aposentados e pensionistas para o Conselho Deliberativo. A votação aconteceu entre os dias 8 e 29 de janeiro e a chapa da deputada teve 3.491 mil votos.

Um dos grandes desafios dos conselheiros é lutar para o pagamento justo do superávit dos planos de previdência da Valia. Em julho de 2023, uma reivindicação sobre o assunto foi apresentada pela deputada em reunião com o Ministro da Previdência, Carlos Luppi. E assim, houve o fim de uma restrição que impedia o pagamento de abono superávit. Dessa forma, os beneficiários do Plano de Previdência BD tiveram uma distribuição mais rápida do pagamento.

