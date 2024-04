Allan Ferreira apresenta projeto que propõe adesivos em veículos de pessoas com TEA

today15 de abril de 2024 remove_red_eye83

Neste Abril Azul, mês do autismo, o deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) apresentou um Projeto Lei (PL) na Assembleia Legislativa, que propõe afixação de adesivos em veículos para resguardar bem-estar de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A causa é umas das suas principais frentes de trabalho na Casa, e a proposição tem o objetivo de evitar o desencadeamento de crises causadas pelos sons do trânsito ou mudanças bruscas de direção.

De acordo com o PL 178/2024, é necessário que o motorista responsável pelo transporte seja cadastrado no órgão competente, mediante apresentação de laudo comprobatório do transtorno. A partir daí, o automóvel receberá adesivo de distinção.

“Com o automóvel identificado, transmitirão aos demais condutores as condições dos passageiros que carregam. Ao avistar esse veículo, é possível que o motorista reconsidere o acionamento da buzina e evite dar início a um problema adicional para quem já enfrenta inúmeros desafios”, comenta Allan.

A proposta tramitará pelas comissões de Justiça, de Direitos Humanos, de Mobilidade Urbana e de Finanças.

Proposições do deputado já aprovados na Ales

O Projeto de Lei 221/2023 criou o selo de empresa amiga dos autistas no ES. Trata-se do reconhecimento a políticas de incentivo, no mercado de trabalho, para contratar pessoas com Transtorno do Especto Autista (TEA).

Já Projeto de Lei 55/2023, estabelece penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e aos agentes públicos que discriminem as Pessoas com Deficiência (PCDs) e com Transtorno de Espectro Autista (TEA) no Estado.

Caminhada

Neste domingo (15), Allan participou da caminhada de Conscientização do Autismo promovida pela Associação de Pais de autistas de Cachoeiro de Itapemirim.

“Foi mais uma caminhada com muitas famílias e um momento muito especial. Tenho pontuado a importância da informação sobre TEA para termos mais inclusão. Sabemos da dificuldade do processo, é preciso falar sobre o tema e principalmente, mudar as atitudes que podem aproximar de fato uma sociedade mais comprometida com o autismo”, disse o deputado.