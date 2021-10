Deputado Bruno defende urgência em projeto que cria Plano de Carreira do Magistério

today26 de outubro de 2021 remove_red_eye42

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Lamas, defende a votação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar (PLC) que será protocolado às 10 horas, na Assembleia Legislativa, instituindo o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual.

O governo do Estado anunciou nas suas redes sociais o novo Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual, retroativo a janeiro deste ano, com reajuste de 25% para professores de nível superior em cargo inicial.

Eles passam do salário inicial de R$ 2.154 para R$ 2.700.

Bruno vai liderar na Assembleia Legislativa as articulações para a votação da proposta de forma rápida, para que os professores tenham acesso imediato ao reajuste.

“O benefício é uma das bandeiras do nosso mandato. Junto com os sindicatos que representam a categoria, temos trabalhado pela valorização do magistério”, declarou.

Segundo o governador Renato Casagrande, a correção média será de 18,5% em toda a carreira. E o melhor: impactará todo o magistério e é retroativo a janeiro deste ano.