Deputado Bruno Lamas alerta sobre aumento de 500% na internação de jovens por Covid-19

today29 de março de 2021 remove_red_eye27

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) fez um alerta hoje (29), durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa, sobre o aumento de 500% nas internações de jovens em todo o País, por conta da Covid-19.

“Entre o começo de 2021 e março deste ano, as hospitalizações cresceram 300% no Brasil. Entre pessoas de 40 a 49 anos, esse índice foi quase o dobro. Nas faixas de 30 a 39 anos e de 50 a 59 anos, ficou acima de 500%”, frisou Bruno, com base nos dados da Associação Brasileira de Medicina Intensiva.

Hoje, uma em cada cinco pessoas com Covid internadas em UTIs no País tem entre 18 e 44 anos, segundo a associação.

“Isso é muito preocupante. Por que houve o crescimento de 500% nas hospitalizações dos jovens? Quais providências os governos federal e estaduais estão tomando para corrigir esse problema?”, indagou Bruno.

O próprio secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez um alerta, no dia 22: “jovens vão morrer numa proporção não vista em outro momento da pandemia.”

O secretário destaca que isso se deve às novas variantes em circulação no Estado, o desrespeito à quarentena e às medidas sanitárias de segurança.

Bruno também lembrou da importância do governo do Estado, junto com os municípios, darem mais atenção ao agendamento da vacinação, já que há muitas pessoas que reclamam que, apesar de terem o direito, não estão tendo acesso à imunização.

“Há carência e dificuldade para conseguir a marcação. Agendar a vacinação quando ela chega é o mínimo. Cada vacina é uma dose de esperança. As famílias vão às redes sociais para comprovar a alegria com fotos e vídeos deste momento único”, exemplificou o deputado, lembrando que hoje somos o sexto estado que mais imuniza no País.

LIVE

Bruno vai ouvir o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, amanhã (30), às 19h30, na live: “O pacote de medidas socioeconômicas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e seus impactos na sociedade capixaba”.

A live, que será transmitida pelo Instagram do deputado (@brunolamaes), servirá para dar um panorama detalhado dos dois pacotes anunciados pelo governador Renato Casagrande (PSB) para enfrentamento das consequências da pandemia do novo coronavírus nos segmentos da economia e na área social.

No último dia 19, Casagrande anunciou um pacote estimado em R$ 1,8 bilhão, voltado para empresários e comerciantes. Já no último dia 26, o governador anunciou um pacote de medidas de proteção social dentro do Programa ES Solidário, visando dar assistência à população mais necessitada, totalizando R$ 70,86 milhões.