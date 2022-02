Deputado Bruno Lamas entrega carro oficial no Carnaval

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) realizou a entrega nesta quinta-feira (24), no Setor de Transportes e Logística da Assembleia Legislativa, do carro oficial, um veículo do modelo Toyota Corolla, placa RBA2F18, disponibilizado para atender ao exercício do seu mandato parlamentar.

“Tendo em vista que a transparência, a ética e o respeito ao patrimônio público devem fazer parte das condutas de qualquer pessoa que exerce função pública eletiva ou não e, considerando o período do feriado de Carnaval, quando o País para em virtude das festas, venho informar que o carro oficial não será utilizado, podendo ficar nas dependências da Assembleia, para maior economia do bem público”, destacou o parlamentar.

Para garantir que o carro oficial não será usado, Bruno entregou o documento com o controle da atual quilometragem, de 32.866 km. A iniciativa do parlamentar é recorrente. A entrega do veículo sempre ocorre antes de feriados.

Casado e pai de dois filhos, o socialista foi vereador por três mandatos – num deles o mais votado –, atuou como secretário de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e está no seu segundo mandato na Assembleia Legislativa.

A conduta do parlamentar não surpreende. Como primeiro ato do novo mandato, ainda na Câmara Municipal, Bruno devolveu parte de seu salário reajustado em 2012. Na ocasião, a população da Serra ficou indignada, por conta da votação de um projeto em que o salário dos parlamentares passaria para R$ 9.300,00, a partir do início de 2013.

Durante todo o mandato (de janeiro de 2013 a dezembro de 2016), o então vereador devolveu, mensalmente, a diferença, contemplando diversas entidades do município da Serra, entre elas o Projeto Flauta Mágica, além de projetos sociais da Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, igreja da Paróquia de São Pedro, em Jacaraípe.