Deputado Bruno Lamas entrega carro oficial no recesso

today23 de dezembro de 2021 remove_red_eye99

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) realizou ontem (22) a entrega do carro oficial a que tem direito, no Setor de Transportes e Logística da Assembleia Legislativa, um veículo do modelo Toyota Corolla, disponibilizado para atender ao exercício do mandato.

“Tendo em vista que a transparência, a ética e o respeito ao patrimônio público devem fazer parte das condutas de qualquer pessoa que exerce função pública eletiva ou não e, considerando o período de recesso parlamentar, que terá início a partir de sexta-feira (24), venho informar que o carro oficial não será utilizado, podendo ficar nas dependências da Assembleia”, destacou o parlamentar.

Para garantir que o carro oficial não será usado no período, Bruno entregou o documento com o controle da atual quilometragem.

Carro oficial do deputado Bruno Lamas, na garagem da Assembleia Legislativa. Foto Assessoria Parlamentar.

A entrega do carro oficial é uma prática rotineira no mandato do parlamentar, que faz questão de dar transparência ao ato.

“No mandato, não gastamos com passagens aéreas, entregamos o carro oficial no recesso e feriados e controlamos o gasto com gasolina. Somos zelosos e responsáveis com o mandato conferido pelo cidadão capixaba”, garantiu Bruno.