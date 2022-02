Deputado Bruno Lamas quer fim do pedágio da Terceira Ponte

9 de fevereiro de 2022

O deputado pediu a convocação do presidente da Rodosol na Assembleia para saber se, com o término do contrato da empresa com o governo para administrar a Terceira Ponte e a Rodovia do Sol, o motorista ficará livre ou não de pagar a tarifa.

O deputado estadual Bruno Lamas defende o fim do pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. E como o contrato assinado entre a empresa Rodosol e o governo do Estado será concluído este ano, o parlamentar pediu hoje (9) a convocação do diretor-presidente da concessionária, Geraldo Dadalto, e da diretora-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp-ES), Joana Magella, à Assembleia Legislativa, para que prestem esclarecimentos.

O pedido precisará ser colocado em votação no plenário do Legislativo estadual, o que poderá ocorrer já na próxima segunda-feira (14). É necessário maioria simples dos presentes para sua aprovação.



Paralelo a isso, o parlamentar também fez um requerimento de informações ao secretário de Estado de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno.



O deputado quer saber: qual a data (dia, mês e ano) em que o contrato nº 01/1998 chegará ao fim? E quais as providências serão tomadas pelo governo do Estado para retomar a administração da via?



O deputado indaga ainda: As praças de pedágio serão imediatamente retiradas? No dia posterior ao fim do contrato, os motoristas e usuários da via deixarão de ser obrigados a fazer o pagamento das tarifas de pedágio? O valor da tarifa para carros de passeio é de R$ 2,40, na Terceira Ponte, e R$ 10,90 na Praça Praia Sol, em Guarapari.



Bruno cobra, também, uma definição sobre as medidas futuras a serem adotadas: Existe a possibilidade do contrato ser renovado? Em caso positivo, por quais motivos? Em caso negativo, quais as providências que serão tomadas pelo governo para manutenção das vias?



PEDÁGIO

O parlamentar trouxe o assunto à tona durante sessão de hoje (9) do Legislativo estadual. Em seu discurso, Bruno destacou a necessidade de resolver de forma definitiva a questão do pedágio no Estado e, não somente analisar a suspensão do reajuste de tarifa, como está sendo proposto.



“Fiz uma audiência pública no ano passado para tratar de novas formas de pagar o pedágio (Pic Pay, cartão de aproximação e Pix), que agora após minha intervenção passou a ser uma realidade, e levantei que a concessão da Terceira Ponte vence este ano. Após 20 anos de concessão, o contrato será concluído. Sendo assim, o parlamento capixaba precisa entrar em definitivo neste debate. Como será agora com o fim da concessão?”, discursou.



Para que o assunto seja esclarecido à sociedade capixaba, Bruno propôs a criação de uma comissão parlamentar para acompanhar a questão de perto. “Quero saber quais medidas serão tomadas com o fim da concessão”, concluiu.

foto Assessoria Parlamentar