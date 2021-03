Deputado Marcelo Santos conquista 100 novas armas para Guarda de Anchieta

today6 de março de 2021 remove_red_eye97

A Guarda Civil Municipal de Anchieta recebeu, na manhã deste sábado (6), 100 novas pistolas que irão colaborar no trabalho ostensivo dos agentes para combater a violência e o crime no município. Os equipamentos foram conquistados pelo deputado estadual Marcelo Santos, que articulou a doação destes equipamentos pela Guarda Municipal de Vila Velha. Além do deputado, participaram da solenidade o governador do Estado, Renato Casagrande; o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho; o delega-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda; e os prefeitos de Anchieta, Fabrício Petri e Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

“Nosso muito obrigado ao governador Renato Casagrande, que destinou armas para a Guarda de Vila Velha e permitiu que o prefeito Arnaldinho Borgo pudesse fazer essa doação dessas 100 novas pistolas para a Guarda de Anchieta. O prefeito Arnaldinho, com essa atitude, demonstra ser, além de um grande prefeito, um grande estadista e, agora, o prefeito Fabrício conseguirá oferecer uma Guarda ainda melhor para a cidade de Anchieta”, comemorou o deputado Marcelo Santos.

Para Petri, o momento é um marco na história do município. “Agradeço ao colega e prefeito Arnaldinho e ao deputado Marcelo Santos que, além de muitos investimentos que tem trazido para nosso município, fez a interlocução para que houvesse essa parceria entre as guardas. Essas armas são um marco importante no município de Anchieta.”

Vila Velha

A Guarda Civil do município canela-verde recebeu 340 armas doadas pela Polícia Civil, sendo 300 pistolas pt840, 20 carabinas CT .40 e 20 espingardas calibre 12. As armas são mais eficientes do que as utilizadas atualmente, melhorando as condições de atuação dos agentes a serviço da segurança municipal.

“Agradeço ao governador pela oportunidade e aproveito para colocar a Guarda de Vila Velha à disposição de Anchieta para que possamos fazer um intercâmbio para melhorar as guardas das nossas cidades”, comentou o prefeito de Vila Velha.

Casagrande destacou a parceria entre as cidades que resultam em bons resultados. “Uma alegria poder contribuir com essa ação conjunta e essa parceria com os dois municípios.”