Deputado Marcelo Santos faz lançamento de campanha com participação do governador e 12 prefeitos

Candidato à reeleição, deputado também contou com a participação de seu candidato ao Senado. Evento teve adesão de mais de 1.500 pessoas em evento presencial e remoto

Dando o pontapé inicial em sua campanha, o deputado estadual Marcelo Santos (Pode), que busca a reeleição, fez o lançamento oficial de sua caminhada em Vitória e contou com a presença maciça de vereadores, 12 prefeitos, seu candidato ao Senado, Erick Musso (Republicanos), e o governador Renato Casagrande (PSB), que também está em busca de sua reeleição.

Marcelo fez questão de destacar que os presentes não eram apenas aliados políticos, mas amigos que a política o apresentou. “Muito bacana ver essa multidão, que confia no nosso trabalho, esse mar de gente de todos os lugares, de vários bairros, cidades, negros, brancos, pobres, ricos, católicos, evangélicos, essa é a gente do nosso Estado. Cada um de vocês tem uma importância danada e estão eternizados em meu coração nesse momento importante da nossa caminhada.”

O parlamentar também declarou seu voto para o Senado. “Erick é o meu candidato, é o candidato da minha família e todo mundo sai do evento com o nome de Erick Musso cravado no peito, confiando no nosso trabalho.”

“Noite de festa, reunindo o Espírito Santo, na sua capital, para o lançamento da candidatura de Marcelo Santos. Aqui está 50% da bancada federal que assume em 2023! E é muito importante a permanência de Marcelo na Assembleia (Legislativa), pois onde tem um prego batido, onde tem uma obra nesse Estado, tem o dedo de trabalho dele, assim como tem em debates importantes e que impactam positivamente a vida dos capixabas. E comigo no Senado, nenhum município ficará para trás, seguirei trabalhando junto com Marcelo pra levar recursos para todas as nossas cidades e fazer os debates importantes e caros à sociedade do nosso país e, principalmente, do nosso estado”, assegurou Erick Musso.

Já ao lado do governador Renato Casagrande, Marcelo também deixou claro seu voto para o chefe do Poder Executivo Capixaba. “Essa turma toda aqui, meus amigos, minha família, todo mundo sai daqui hoje com a certeza que estamos no caminho certo e precisamos de Casagrande como nosso governador, para seguir colocando nosso Estado em posição de destaque nacional. Governar um estado como o Espírito Santo, pequeno de tamanho, ao lado de grande estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia e ser um estado com maior capacidade financeira do Brasil, somente com o governador Casagrande.”

O governador lembrou que sempre há uma divergência de opiniões entre o Poder Executivo e alguns membros do Legislativo, mas há um local onde sempre encontrou estabilidade, serenidade e capacidade de diálogo. “Na vice-presidência da Assembleia, na pessoa do Marcelo Santos, uma pessoa que sempre foi a ponte entre os Poderes e conseguirmos governar bem e ter estabilidade em nosso Estado e, por isso, tenho que agradecer pela parceria e amizade e, se Deus quiser, seremos reeleitos, eu no governo e você na Assembleia.”

Prefeito de sua cidade natal, Cariacica, Euclério Sampaio agradeceu a parceria com Marcelo Santos. “Marcelo é um parceiro da nossa cidade, onde ele nasceu, cresceu e tem me ajudado muito nas decisões, buscando recursos no governo do estado, em parceria com o governador, pois ele é o elo entre o governo, a Assembleia (Legislativa) e a prefeitura e, por isso, ele tem que continuar, pelo comprometimento com a cidade de Cariacica e todo o Espírito Santo.”

Do litoral sul, Fabrício Petri, prefeito de Anchieta, disse que o município vai retribuir o trabalho que Marcelo Santos tem realizado na cidade. “Sair de Anchieta e comparecer a esse evento, declarando nosso apoio e dizendo que Anchieta é Marcelo Santos é o mínimo que podemos fazer para retribuir ao que Marcelo fez, salvando o município, enviando investimentos que nunca recebemos antes em nossa história.”

Já no Caparaó, diretamente de Brejetuba, o prefeito Levi Marques, o Levi da Mercedinha, não poupou elogios a Marcelo. “É uma emoção muito grande participar desse momento ao lado do Marcelo. O que ele tem feito pelo município é de causar inveja a muitas outras cidades, porque temos conseguido levar recursos importantes para transformar a história da nossa cidade.”

Cidade vizinha de Cariacica, Viana, também está com Marcelo Santos. “Marcelo é um grande parceiro de Viana e do povo vianense. Se antes falavam que Marcelo era deputado de Cariacica, agora ele é deputado de Viana e de todo o Espírito Santo”, disse o prefeito, Wanderson Bueno.

Estiveram presentes os prefeitos Euclério Sampaio (Cariacica), Arnaldinho Borgo (Vila Velha), Uesley Corteletti (Itaguaçu), Wanderson Bueno (Viana), Fabrício Petri (Anchieta), Sérgio Fonseca (Jerônimo Monteiro), Jauhar (Guaçuí), Levi da Mercedinha (Brejetuba), Romário (Iúna), Nei Castelari (Rio Novo do Sul), Bolinha (Vila Pavão) e Ninho (Dores do Rio Preto); os deputados federais e candidatos à reeleição Josias da Vitória e Neucimar Fraga; os candidatos a deputado federal Alexandre Ramalho, Messias Donato e Gilson Daniel; o candidato a senador Erick Musso; e o governador e candidato à reeleição, Renato Casagrande.