Deputado quer zerar fila de cirurgias eletivas em hospital de Domingos Martins

today4 de fevereiro de 2022 remove_red_eye35

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) esteve hoje (4) na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em Vitória, acompanhado do ex-prefeito de Domingos Martins, Ivan Paganini (PSB), e da administradora do Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhard (HMAG), a médica Estela Regina Herklotz Ruiz.

Na pauta com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, uma importante demanda para o hospital local: o fim das filas para cirurgias eletivas, aquelas que são programadas e que não são consideradas de urgência, podendo o médico agendar o dia e o horário para a sua realização.

O deputado Bruno Lamas (de camisa azul) levou o ex-prefeito de Domingos Martins, Ivan Paganini, e a administradora hospitalar Estela Ruiz para reunião com o secretário Nésio. Na pauta: regulação de cirurgias eletivas. (foto assessoria parlamentar)

“Meu objetivo é levar cirurgias de média complexidade para a cidade. Já conquistamos a regulação do setor de transfusão de sangue, agora estamos trabalhando para garantir as cirurgias eletivas”, destacou o deputado, que tem direcionado recursos para investimentos na saúde de Domingos Martins.

A médica Estela Ruiz, que está à frente do HMAG, destacou que as cirurgias eletivas são de suma importância para todos os usuários do SUS, tendo em vista a demanda reprimida de cirurgia geral, cirurgias de angiologia (varizes), cirurgias ginecológicas, dentre outras.

Segundo ela, ficou decidido no encontro que o hospital irá participar de um mutirão junto à Sesa e demais hospitais com o intuito de zerar a fila de cirurgias eletivas.

Na agenda, o deputado também destacou a necessidade de construção de novos hospitais em parceria com os municípios e as medidas de prevenção e combate à covid.