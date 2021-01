Deputado Renzo Vasconcelos recebe propostas de calçamento rural de vereadores de Piúma

A Câmara de Piúma compareceu em peso à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta segunda-feira (11), para entregar pedidos de calçamento rural de 4 comunidades do município.

Os vereadores José Carlos Araújo (PSDB), Elber Luiz (PMN), Daniel Etcheverry (PTB) e Wallace Campi (PSD) entregaram as propostas de infraestrutura rural nas mãos do deputado estadual Renzo Vasconcelos (Progressistas).

“Nós já conseguimos viabilizar junto ao Governo do Estado calçamentos para Sooretama, Pancas e também para outras localidades do Espírito Santo. A agricultura precisa dessa força para melhorar a distribuição de produtos e a qualidade de vida no campo”, explicou Renzo.

O deputado reforçou ainda a importância que o vereador tem para as cidades. “São eles que estão mais perto da população e conhecem bem a realidade de cada canto do município”, comentou.

Os pedidos de calçamento rural são para as comunidades de Nova Esperança, São João de Ibitiba, Itinga e Orobó. Em breve, as demandas serão protocoladas e enviadas ao governador Renato Casagrande.

Foto: Breno Zardini