Deputados ampliam lista de beneficiados com auxílio emergencial de R$ 600

today19 de abril de 2020 remove_red_eye29

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que propõe a ampliação do programa de auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia do novo coronavírus. Até então, o benefício era voltado para trabalhadores informais e intermitentes.

Agora, mais de 30 categorias também terão direito ao benefício, incluindo pescadores, agricultores familiares, catadores de materiais recicláveis, taxistas e mototaxistas, motoristas de aplicativo e de transporte escolar, caminhoneiros e garimpeiros, por exemplo

A norma também determina que qualquer pessoa que crie o filho sozinha, independentemente do sexo, pode receber duas cotas do auxílio emergencial, o equivalente a R$ 1.200. Antes, isso era restrito apenas às mães chefes de família.

Os deputados também aprovaram a proibição de cobranças e taxas bancárias para o recebimento do auxílio e a regularização automática do CPF dos beneficiários.

Com as alterações, o texto retorna para análise no Senado Federal.

Por Paulo Henrique (Agência do Rádio)