Deputados se reúnem com presidentes dos Tribunais de Justiça e Regional Eleitoral

O encontro aconteceu em almoço institucional promovido pelo presidente da Assembleia Legislativa

Nesta segunda-feira, 11, os deputados estaduais se encontraram com os presidentes dos Tribunais de Justiça (TJES) e Regional Eleitoral (TRE-ES) do estado. O evento foi promovido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos, e teve como objetivo fortalecer a relação institucional entre os poderes, promovendo um diálogo construtivo em prol do desenvolvimento do estado.

O presidente da Ales, Marcelo Santos, enfatizou a importância desses encontros regulares durante esta legislatura: “criamos o hábito de nos encontrar e dialogar para termos uma Assembleia Legislativa onde, independente de coloração partidária, haja respeito entre parlamentares e consideração pelas posições individuais, garantindo assim uma Assembleia harmônica e independente. Esse encontro reforça a importância do diálogo e da colaboração entre os poderes para o progresso do estado, promovendo uma gestão mais eficiente e atenta às necessidades da população capixaba.”

O almoço institucional contou com a presença do presidente do TJES, Fábio Clem, que destacou a relevância do encontro: “É uma honra participar pela primeira vez de um almoço com a Ales, e isso é motivo de satisfação e honra para mim. Sempre tratei a relação institucional como um investimento para a evolução do Espírito Santo. Temos o desafio de tirar o TJES do atraso tecnológico e, para isso, contamos com a colaboração incondicional das instituições parceiras. Minha passagem pela presidência é uma dedicação de corpo e alma, e é uma grande satisfação ajudar a tirar o TJES do lugar de atraso tecnológico, que já foi considerado um dos piores do país.”

O presidente do TRE-ES, José Paulo Nogueira da Gama, também destacou a importância da integração entre os poderes: “Só tenho a agradecer pelo convite do presidente da Assembleia, deputado estadual Marcelo Santos. Temos a oportunidade de estreitar esse relacionamento e estamos sempre abertos para aperfeiçoar nossa legislação. O Espírito Santo está em posição de destaque na justiça eleitoral, sendo uma das primeiras unidades da federação a entregar o resultado das urnas. Sou bairrista, sou capixaba, gosto desta terra, e embora tenhamos nossos desafios, já estivemos em situações piores. Hoje, temos uma integração dos deputados que só nos traz benefícios para o Espírito Santo.”

Durante o almoço o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, também prestou homenagem a Francisco Victor Bouissou com a Comenda Domingos Martins, no grau Grão-Mestre. Com passagem profissional pela ONU e tendo residido em mais de 40 países, está contribuindo com o desenvolvimento tecnológico do Judiciário capixaba.

Participaram do almoço os seguintes deputados estaduais

1- Adilson Espindula

2- Alcântaro Filho

3- Allan Ferreira

4- Bispo Alves

5- Bruno Resende

6- Callegari

7- Camila Valadão

8- Capitão Assumção

9- Danilo Bahiense

10- Dary Pagung

11- Denninho Silva

12- José Esmeraldo

13- Fabrício Gandini

14- Hudson Leal

15- Janete de Sá

16- João Coser

17- Lucas Polese

18- Lucas Scaramussa

19- Marcelo Santos

20- Mazinho dos Anjos

21- Pablo Muribeca

22- Raquel Lessa

23- Sérgio Menegheli

24- Tyago Hoffmann

25- Vandinho Leite

26- Xambinho

27- Zé Preto

Ausências

1- Coronel Welinton

2- Iriny Lopes

3- Theodorico Ferraço