Desconto na conta de energia: EDP promove campanha de negociação de débitos

27 de novembro de 2025

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, realiza, até o dia 30 de dezembro, a campanha de negociação de débitos Luz Verde para Resolver. Clientes que estão com o pagamento da conta de energia atrasado podem negociar com condições especiais.

Durante o período da campanha será possível quitar os débitos em até 12 parcelas, com isenção de juros e correções, ou para quem preferir, o parcelamento poderá ser feito em até 21 vezes via cartão de crédito, com taxas reduzidas. Aqueles clientes que já possuem débitos de negociações anteriores também encontrarão flexibilidade para o acerto e renegociação de suas contas. Para mais detalhes, o cliente pode acessar: www.edp.com.br.

As famílias inclusas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, do Governo Federal, que concede desconto na fatura de energia elétrica, poderão parcelar seus débitos em até 60 vezes, com entrada facilitada, isenção da taxa de negociação e correções.

“O objetivo da campanha de negociação da EDP é contribuir para o planejamento das famílias, oferecendo condições especiais e diferenciadas no acordo de contas de energia em atraso. Por isso, é um momento que deve ser aproveitado, uma forma de finalizar o ano com a saúde financeira em dia”, afirma Vanessa Bonfim, diretora EDP.

Canais de atendimento e documentos necessários

As negociações poderão ser realizadas de forma prática e segura no site da EDP www.edp.com.br. O cliente também poderá fazer o contato por telefone, no 0800 721 0707, e obter as informações sobre a campanha de negociação. A empresa mantém, ainda, um contato via Whatsapp, por meio do número (27) 99772-2549, para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.

No caso de acordos presenciais em uma das agências de atendimento da EDP, é necessário que o cliente e titular da conta de luz esteja com um documento com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de endereço e uma fatura com o número da Instalação. Já para realizar o parcelamento em nome de terceiros, é necessário possuir uma procuração legal.

Feirão Limpa Nome

Como mais um canal para regularização de débitos, a EDP também participa do Feirão Limpa Nome, do Serasa, até o dia 30 de novembro. Caso o cliente queira participar deste feirão, pode acessar pelo site do Serasa (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/) ou de forma presencial, nas agências dos Correios.